Bologna com’era: quell’estate di caldo, peste e miseria

In una cronaca bolognese leggiamo che nel 1423 Bologna fu investita da una nuova ondata di peste. Già l’anno precedente – secondo il cronista – vi erano stati segnali negativi e "fenomeni singolari": nel mese di agosto 1422 "il caldo era soffocante e insopportabile: l’aria era grave e maligna, non una goccia di pioggia, né soffio leggero di vento spirava. Ma solo lampi, folgori e tuoni e il suolo arido era senza vita per cui esauste si resero le sorgenti, si seccarono le paludi ed il cielo parea fatto di piombo. Una lenta febbre investiva le membra degli animali e degli uomini portando negli animi affannati il terrore e la paura di una repentina morte". Quando nel 1423 il veneziano cardinale (foto) Gabriele Condulmer (futuro papa Eugenio IV) fu nominato Legato di Bologna si rese subito conto della gravità delle situazione sociale e sanitaria. Non sapendo a che santo rivolgersi …(segue)

Marco Poli