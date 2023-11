Bologna com’era: reliquie, dalle crociate ai giorni nostri

Il termine reliquia deriva dal latino e significa "resto". Resti del corpo, di oggetti o abbigliamento di un personaggio della storia della Chiesa (santi o martiri) che veniva conservato e venerato: erano considerati testimonianze storiche di persone scomparse dopo una vita dedicata alla missione religiosa. Ai tempi delle Crociate giunsero in Italia centinaia di reliquie di martiri della Chiesa e ancor prima resti di cristiani rinvenuti nelle catacombe romane. Oggi il culto delle reliquie (foto) è in declino, ma nei secoli scorsi le chiese si contendevano le reliquie e quando ne ottenevano una promuovevano una processione per trasferirla in chiesa su un altare. Oggi le sacrestie sono piene di reliquie che i parroci non espongono presupponendo il disinteresse dei fedeli. Solo in San Petronio esiste, nella navata destra, una cappella dedicata alle reliquie. (segue)

Marco Poli