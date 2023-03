Bologna com’era: S. Bernardino e il rogo delle carte da gioco

600 anni fa predicando in piazza contro i giochi d’azzardo e quello delle carte in particolare, S. Bernardino da Siena (foto) disse che tali giochi sono l’anticamera dei peccati: la dissipazione del denaro guadagnato col lavoro impedisce di mantenere se stessi e la famiglia, distrugge il concetto di risparmio, impedisce l’elemosina ai poveri. Inoltre quando il giocatore perde si lascia andare a bestemmie e quando torna a casa si sfoga picchiando moglie e figli. Le parole infuocate e l’abilità retorica del francescano furono convincenti e trascinarono la piazza al punto che molti gli consegnarono carte da gioco, dadi e altri "simili strumenti diabolici". Senza indugio il frate ne fece un falò in piazza fra gli evviva della gente. Terminata la predica a Bernardino da Siena si avvicinò un uomo di nome Valesio il cui mestiere era quello di dipingere le carte da gioco. Marco Poli