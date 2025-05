Bologna com’era: Severino Ferrari e i socialisti di Molinella

Severino Ferrari, molinellese, conobbe e divenne amico di Giuseppe Massarenti, il leader carismatico del socialismo molinellese. Frequentò gli ambienti socialisti e nel 1891 fu eletto Consigliere Comunale di Molinella, ma dopo un mese rassegnò le dimissioni avendo altri impegni letterari. A conferma della sua adesione al movimento socialista, nel 1902 scrisse la poesia ’1° Maggio 1902’ in occasione del comizio tenuto dall’on. Genuzio Bentini. Insegnò a Macerata e a Firenze e nel 1886 insegnò in un liceo a La Spezia dove conobbe Ida Gini con la quale si unì in matrimonio: il regalo di Giovanni Pascoli (foto), col quale mantenne una fitta corrispondenza, furono otto madrigali. Appena sposato, lasciò La Spezia per andare a insegnare a Reggio Calabria, poi a Faenza, a Palermo, a Modena. Nel frattempo pubblicò numerose opere letterarie. (segue)

Marco Poli