Bologna com’era: Severino Ferrari, l’allievo prediletto di Carducci

Allievo di Giosuè Carducci, fu scelto dal suo Maestro per scrivere assieme il commento al ’Canzoniere’ di Francesco Petrarca. Questo allievo prediletto era Severino Ferrari (1856-1905, foto), nato ad Alberino, un borgo del comune di Molinella, dove nacque anche Gennaro Fabbri il creatore della Amarena Fabbri. La madre di Severino, Giuseppina Sarti, era la sorella dello scultore Diego Sarti, autore di numerose opere fra cui quella accanto alla scalinata della Montagnola, cioè la ’Fontana della Ninfa’ minacciata dai tentacoli di una piovra, che i bolognesi battezzarono ’la moglie del Gigante’. Il padre, Luigi Ferrari, era medico e il fratello di Severino, Isidoro, farmacista. Nel 1873, conobbe Giovanni Pascoli e ne divenne amico fraterno. Poco più che ventenne, fu attirato dalle idee socialiste e nel 1882 fece campagna elettorale per portare in Parlamento Andrea Costa. (segue) Marco Poli