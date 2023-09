Bologna com’era: sulle sponde del Canale Navile navigabile

La capacità dei bolognesi di creare un sistema idraulico artificiale ha consentito di creare ricchezza e di far decollare l’economia della città con un secolare sviluppo manifatturiero, incrementando il sistema mercantile. La seta dava da lavorare a 24mila bolognesi su 75mila abitanti. C’erano poi 250 tintori e 150 increspatori (davano la foggia al tessuto). In città esistevano 50 ponti, mentre la rete di canalizzazioni sotterranee era di 67 chilometri. Nell’arco di un secolo, fra la fine del ‘400 e la fine del ‘500, i 30 chilometri del Navile (foto) furono resi navigabili e, tramite altri corsi d’acqua, merci e persone potevano raggiungere il Po e l’Adriatico. Per rendere navigabile il Navile furono realizzati i ’sostegni’, cioè vasche a doppia apertura, dette anche ’conche vinciane’, indispensabili per alzare o abbassare l’imbarcazione e consentirle la navigazione. (segue)

Marco Poli