Bologna com’era: Suor Angelica sul Colle della Guardia

Sul colle di Ronzano, nel 1209, si ritirarono in preghiera Cremonina Piatesi con la pronipote Raimondina; nel 1221 si unì a loro anche Diana d’Andalò, sorella di Loderingo di dantesca memoria. Nel 1265 le suore lasciarono il convento ai ’Frati Gaudenti’. Il ’200 non fu solo un secolo di sviluppo e di ricchezza, ma fu anche un secolo di spiritualità e di solidarietà: nel 1218 fu a Bologna San Domenico e qualche anno dopo San Francesco. Non si può dimenticare un’altra donna che scelse la vita monastica ritirandosi sul Colle della Guardia: era il 1192 e la donna era Angelica Bonfantini, canonichessa renana che si battè per ottenere il permesso di costruire una chiesa con convento: dopo lunga vertenza, una bolla di Innocenzo III del 1206 le consentì di costruire un piccolo convento e una chiesetta dove collocò il dipinto della Madonna di San Luca (foto).

Marco Poli