Bologna com’era: turbine e pali della luce per il Rizzoli

L’Opificio della Grada ricevette dall’Istituto Rizzoli la richiesta di poter utilizzare il salto dell’acqua del canale, riconoscendo un canone d’affitto di 2mila lire annue, per produrre energia elettrica, tramite due turbine fornite dalla ditta A. Calzoni all’inizio del 1899 (foto), da destinare alla realizzazione di radiografie ai raggi X. Nel maggio 1899 il Rizzoli deliberò di affidare il progetto dell’impianto elettrico ad una azienda di Zurigo. La burocrazia di quegli anni era assai più efficiente e rapida di quella odierna, ma non si trattava solo di ottenere il permesso di creare la centrale idroelettrica, ma anche di "trasportare" la corrente elettrica fino a S. Michele in Bosco. I permessi delle autorità giunsero rapidamente e nella seconda metà del 1899 fu avviata la collocazione dei 43 pali della linea elettrica e lo scavo delle fosse ove collocare le turbine. (segue)

Marco Poli