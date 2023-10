Bologna com’era: Un grande italiano di Crevalcore

Vent’anni fa Crevalcore perdeva un suo illustre cittadino, Mario Zucchelli, classe 1944: una settimana prima della sua scomparsa, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi gli aveva attribuito la Medaglia d’Oro ai benemeriti della scuola della cultura e dell’arte, mentre nel 2019 la Francia emise un francobollo con la sua immagine su sfondo tricolore (foto) per sottolineare e non far dimenticare la collaborazione di Zucchelli coi francesi nella realizzazione in Antartide della base italo-francese Concordia. Ingegnere nucleare, gli fu attribuito l’incarico di dirigere il Centro Enea del Brasimone; dopo il referendum sul nucleare del 1987, Luigi Zucchelli fu incaricato di presiedere il "Progetto Antartide" che significava organizzare fin nei minimi dettagli un insediamento per la ricerca scientifica. (segue)

Marco Poli