Bologna com’era: un lutto per la musica lirica

L’ 11 marzo scorso è scomparso il baritono Tiziano Tomassone (Bologna, 1936-2025, foto), personaggio di spicco della musica lirica bolognese non solo per i successi conseguiti in vari teatri italiani e stranieri, ma anche perché fu una presenza costante nell’attività del Circolo Culturale Lirico Bolognese, vera e propria istituzione cittadina nata nel 1973 in palazzo Tanari (presidente Alfredo Reale), poi trasferitasi in via Calari all’interno dell’Oratorio di S. Rocco dove gli artisti cantano e suonano avvolti da superbi affreschi. L’attuale presidente del Circolo, che continua ad offrire appuntamenti musicali di qualità, è Arnaldo Bergamini. Per molti anni Tomassone ha animato il Circolo Lirico cantando anche canzoni e melodie da operette. E’ stato un collezionista di fotografie autografate da grandi artisti. Un grazie a Tomassone che ha dato lustro alla nostra città.

Marco Poli