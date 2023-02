Bologna com’era: un paradiso poco celeste e molto terreno

L’inizio della Prima Guerra Mondiale, nel 1914, segnò la fine di un felice periodo durato alcuni lustri che fu chiamato ’La belle époque’. A Bologna, l’ultimo avamposto della belle époque, chiuse i battenti nel 1923, esattamente 100 anni fa. Si chiamava Eden Kursaal (nella foto) ed era un teatro considerato il tempio sacro del cafè chantant e del varietà: era un elegante locale ben frequentato dalla borghesia, da giovani figli di papà, da anziani con la tuba e la camicia bianca; era stato inaugurato il primo gennaio 1899 e si trovava in via Indipendenza, 69, dove poi ebbe sede l’Enel. Trasferitasi l’Enel, lì si è insediato un elegante hotel con ristorante che si chiama ’I Portici’. Probabilmente la chiusura del prestigioso Eden fu in parte dovuta anche all’apertura di un nuovo teatro anch’esso in via Indipendenza e anch’esso con la vocazione per il cafè chantant: l’Apollo. (Segue)

Marco Poli