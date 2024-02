Bologna com’era: una lira e mezzo per 10 ore di lavoro

Nel 1904 entrò in vigore la legge che consentiva ai Comuni di assumere direttamente la gestione dei pubblici servizi decretando, così, l’inizio delle municipalizzazioni. Nel marzo 1904 il Comune di Bologna decise non di costituire un’azienda municipalizzata per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, ma semplicemente di gestire direttamente il servizio ivi compresi l’annaffiamento e la pulizia di strade e piazze. Unico appalto fu quello relativo ai cavalli che trainano i carri che furono ’noleggiati’ da privati. La spesa messa a bilancio fu di 112.700 lire, cioè 10.000 lire in più rispetto all’anno precedente. Coloro che lavoravano per la manutenzione e annaffiamento (foto) delle strade erano una sessantina di persone, non più giovani ma disponibili, a fronte di una misera retribuzione di lire 1,5 al giorno, a lavorare per 10 ore di notte per ripulire le strade. (segue)

Marco Poli