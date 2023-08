Bologna com’era: una ragazza ‘scomparsa’ e la maga da 50 lire

Per alcuni giorni di novembre del 1913 "il Resto del Carlino" seguì la vicenda di una ragazza di 16 anni della quale i genitori denunciarono la scomparsa. Non avendo notizie della giovane, i genitori si recarono per un consulto da una nota maga-fattucchiera (foto) che per la somma di lire 50 accettò di fornire notizie, di chiarire il mistero e di prevedere il futuro prossimo. Dopo le classiche parole magiche, pronunciate in dialetto bolognese, rassicurò i disperati genitori dicendo loro che la ragazza sarebbe tornata a casa fra tre giorni, alle ore 10. I genitori, vista la spesa affrontata, chiesero anche di sapere qualcosa sulle condizioni della ragazza: la maga rispose che non c’era nulla da temere per la vita, ma che non poteva garantire sulla "virtù". Passati tre giorni, alle ore 10 esatte la ragazza tornò a casa: era stata "rapita" da un falegname. (segue)

Marco Poli