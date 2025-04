Bologna com’era: una rete di tramvie a vapore

Nel 1887 la Società Veneta gestì l’importante servizio di tranvia a vapore che, partendo da Bologna, raggiungeva Budrio, Medicina e Molinella e in seguito Portomaggiore. Un’altra importante tranvia a vapore fu quella che univa Bologna con Pieve di Cento e Bologna con Malalbergo (foto): la stazione era situata nei pressi della chiesa del Sacro Cuore. Dunque, negli Anni ’80 dell’Ottocento vi fu una forte espansione dei servizi di trasporto verso varie direzioni nella Provincia di Bologna: l’obiettivo era di dar vita ad una mobilità in grado di velocizzare gli scambi economici, di creare una rete di connessioni che avvicinasse il capoluogo ai Comuni del forese. Queste nuove tranvie trasportavano, oltre alle persone, quintali di merce verso i mercati e verso le industrie: fornivano le barbabietole agli zuccherifici, la frutta da trasformare in marmellata, rifornivano le stalle ecc..

Marco Poli