Bologna com’era: un’amarena che ha fatto la storia d’Italia

In vista dei 120 anni dell’azienda ’Fabbri 1905’, il 23 marzo 2024 è stato inaugurato il primo negozio ’Fabbri 1905’ in via Rizzoli e il 6 luglio è stato inaugurato il restauro, arricchito da pregiati murales, della storica fabbrica in via della Pietra (foto). A 120 anni di distanza la storia di un’azienda diventa attualità: è storia della capacità imprenditoriale di una famiglia che, generazione dopo generazione, ha trasformato un marchio in storia. I discendenti di Gennaro Fabbri, mentre portavano il tricolore nel mondo, davano lavoro a migliaia di persone, anch’esse artefici di questo miracolo italiano e bolognese. Il restauro dell’antica fabbrica e il negozio di via Rizzoli vogliono rassicurare sulla continuità nella tradizione, anche in un secolo complicato come quello attuale. Ecco perché quell’amarena e la sua storia secolare assomigliano a un simbolo di ottimismo.

Marco Poli