Bologna com’era: vestiti e gioielli, in regola solo se ’bollati’

La battaglia dei Vescovi contro il lusso femminile non si limitò all’aspetto dei vestiti (lo strascico) ma anche alla qualità dei tessuti (seta, broccati), fino ai gioielli, bracciali, fibbie, perle. Per un certo periodo di tempo fu istituito un "ufficio delle bollette" nel quale un addetto o un frate avevano il compito di "bollare" vestiti e gioielli: una volta bollati, cioè ritenuti "in regola", potevano essere indossati, mentre ciò che era in violazione delle norme veniva multato. Poi fu deciso di regolamentare ogni "apparenza" lussuosa, dai banchetti, ai funerali, alle carrozze. Sarti, orefici, calzolai si sentirono limitati nella loro attività e nella loro creatività, ma il lavoro non mancò. Non è per caso che la tomba di un sarto, contrassegnata da una vera forbice (foto), sia presente sul lato destro del cortile di Pilato nella basilica di Santo Stefano! (segue)

Marco Poli