Bologna com’era: villa Eliso, la dimora dello scultore Baruzzi

La villa Baruzziana (foto) fu ricostruita, dove sorgeva una preesistente costruzione, nel 1836 su progetto del suo proprietario, lo scultore Cincinnato Baruzzi, ammiratore e seguace di Antonio Canova. La villa, in stile neoclassico, sorge sul colle dell’Osservanza e nei lustri successivi fu abbellita nella facciata e ampliata con un grande parco. In quella villa, che fu chiamata l’Eliso, Baruzzi visse con la moglie Carolina Primodì, sorella di Clemente Primodì, il possidente che lasciò i suoi beni di ingente valore per la fondazione di un Collegio ove istruire e avviare al lavoro i giovani. Nel 1849 gli austriaci, durante l’assedio a Bologna, sequestrarono la villa utilizzandola come postazione militare, ma approfittarono per saccheggiarla e asportare numerose opere d’arte. Con l’ingresso di Bologna nella monarchia sabauda, Baruzzi cadde in disgrazia. (segue)

Marco Poli