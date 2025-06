Bologna com’era: Zambeccari tra gli aerostati e i moti del 1821

Il 12 giugno scorso è stata inaugurata, nel Museo civico del Risorgimento, la mostra dedicata a Livio Zambeccari (Bologna, 1802-1862) e alla bandiera della Repubblica Riograndense da lui disegnata. Livio Zambeccari era figlio di Francesco (foto) che aveva scelto la carriera militare inizialmente in Spagna dove si arruolò nella marina e combatté contro i pirati. In un soggiorno a Parigi ebbe modo di assistere ai voli col pallone aerostatico dei fratelli Montgolfier: appassionatosi ai voli aerostatici, più volte volò con alterne fortune, finchè gli fu fatale il volo del 21 settembre 1813. Livio, a differenza del padre, fu un patriota libertario tanto che si affiliò alla organizzazione segreta chiamata "Carboneria". Partecipò ai moti del 1821 e fu costretto a espatriare. Lo troviamo in Sud America nel 1826 dove partecipò ai movimenti di liberazione. (segue)

Marco Poli