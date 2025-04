Bologna in ansia per le condizioni di Skorupski: ecco come sta

Bologna, 8 aprile 2025 – Solo un giorno di riposo per i rossoblù di Vincenzo Italiano che dopo aver pareggiato con il Napoli al Dall’Ara, andando anche vicino alla vittoria nei minuti finale dopo un secondo tempo dominato, torneranno al lavoro mercoledì per preparare il lunch match di domenica prossima contro l’Atalanta. Gli orobici sono diretti concorrenti per il terzo posto e dopo aver rosicchiato un punticino, la sfida del Gewiss Stadium sarà quanto mai importante per cercare di guadagnare un’ulteriore posizione nella lotta per uno slot Champions League.

Ansia per Skorupski

Alla ripresa il Bologna dovrà fare i conti però con l’infermeria, con il fastidio muscolare di Lewis Ferguson ma anche e soprattutto con l’infortunio di Lukasz Skorupski, uscito malconcio dalla sfida contro il Napoli dopo il gol subito da Anguissa. Il portiere polacco sarà sottoposto ad alcuni esami in queste ore per valutare l’esatta entità dell’infortunio e solo a quel punto si potrà capire l’eventuale entità dello stop.

Federico Ravaglia si è fatto subito trovare pronto nel match con i partenopei e potrebbe essere ancora protagonista anche da qui al termine della stagione. Per Skorupski c’è comunque una bella notizia: l’estremo difensore polacco ha infatti raggiunto l’accordo per il prolungamento del suo contratto con il Bologna fino al 2028.

Il premio per Lucumi

La partita di ieri però, oltre al punto che ha mosso la classifica e ai citati infortuni, ha sancito anche un traguardo importante per Jhon Lucumi, che ha tagliato il traguardo delle 100 presenze ufficiali con la maglia del Bologna frutto di 87 partite di Serie A, 6 di Coppa Italia e 7 di Champions League. La società ha già fatto sapere che il difensore colombiano riceverà una targa celebrativa per questo importante risultato con i colori rossoblù.

Vendita ticket per la gara con l’Atalanta

A proposito di Atalanta, domani partirà anche la vendita dei biglietti per i tifosi del Bologna, con la possibilità di acquisto per il settore ospiti, già dalle ore 15. La capienza è di 1.304 posti, con il tagliando che avrà un prezzo di 30 euro e sarà acquistabile nei punti vendita consueti oppure tramite l’apposito link sul sito del Bologna. Potranno acquistare un biglietto solo i residenti in Emilia Romagna, ai quali sono invece interdetti tutti gli altri settori. I residenti in provincia di Bergamo possono acquistare il Settore Ospiti solo con fidelity del Bfc.

Coppa Italia, i biglietti per la semifinale di ritorno

Intanto si guarda anche alla gara di ritorno con l’Empoli, valevole per la finale di Coppa Italia. La semifinale si giocherà al Dall’Ara il 24 aprile alle ore 21 e già da oggi fino alle 12 di lunedì 14/4 gli abbonati potranno acquistare un solo biglietto in prelazione sia online che nei punti vendita.

Dalle 15 di giovedì 10 aprile parte in contemporanea anche la vendita libera sui posti non in prelazione; infine, dalle 15 di lunedì 14 aprile solo vendita libera su tutti i posti rimasti. Ammesso che ne rimangano visto l’entusiasmo che si respira in città: il pareggio di ieri, con il gol di tacco spettacolare di Ndoye e un secondo tempo straripante non hanno fatto altro che alimentare le speranze dei bolognesi di ulteriore gloria e la semifinale di ritorno sarà un’altra occasione per i tifosi per dimostrare il proprio affetto alla squadra.