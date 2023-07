Bologna, corriere della droga arrestato in A13: a bordo dell’auto quasi 3 chili e mezzo di cocaina

Bologna, 29 luglio 2023 – Corriere della droga arrestato in autostrada, fra i caselli di Ferrara Sud ed Altedo, dalla Polizia di Stato. Nella mattina di ieri, a bordo di una Citroen C3 gli agenti della stradale hanno trovato circa 3 chili e mezzo di cocaina.

Durante i controlli effettuati durante la stagione estiva, una pattuglia della sottosezione di Altedo, ha intimato l’alt a una Citroen C3 di colore grigio, che procedeva a forte velocità in direzione Bologna. Invece di fermarsi, l’auto ha accelerato la propria corsa per tentare di sottrarsi al controllo. La pattuglia ha chiamato i rinforzi, che sono riusciti a bloccare la corsa del veicolo in fuga e a farlo uscire al casello di Altedo.

Mentre i poliziotti procedevano al controllo, l’autista, un 33enne straniero, ha iniziato a innervosirsi e a contraddirsi più volte. Un atteggiamento che ha insospettito gli agenti. Infatti, a bordo del veicolo gli operatori della Polizia di Stato hanno trovato un grosso borsone sul sedile anteriore.

Al suo interno tre grossi involucri avvolti in cellophane marchiato “Louis Vuitton”, come a dissimularne il vero contenuto, ovvero cocaina purissima destinata allo spaccio per un peso complessivo di 3 chili e 461 grammi. Il conducente è stato arrestato e ora è in custodia cautelare in carcere.