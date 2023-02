Bologna: Crevalcore alla (ri)conquista dell’Antartide

Da sinistra, Andrea Gallerani (Cnr) e Stefano Ferriani (Enea)

Crevalcore (Bologna), 4 febbraio 2023 – Crevalcore ancora alla conquista dell’Antartide. E, questa volta, con un nuovo record del mondo: la nave rompighiaccio ‘Laura Bassi’ dell’Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale (OGS) è riuscita a raggiungere il punto più a sud mai raggiunto da una nave. Della spedizione fanno parte anche due crevalcoresi: Stefano Ferriani di ENEA (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), responsabile del laboratorio di navigazione, e Andrea Gallerani del CNR, responsabile del campionamento dei sedimenti marini.

Una spedizione a temperature polari tra enormi banchise di ghiaccio, calotte e insenature pericolose nella parte meno ospitale del pianeta, per tentare di dare una risposta scientifica alla sfida dei cambiamenti climatici, che sempre più condizionano le nostre vite.

"Il Continente circostante il Polo sud e il nostro paese sono legati ormai da anni - puntualizza il sindaco Marco Martelli -. Siamo molto orgogliosi del contributo che la nostra città sta dando al mondo della scienza e ci auguriamo che questa partecipazione possa proseguire anche in futuro".



Bisogna tornare indietro nel tempo, al settembre 1987, quando l’ingegnere e scienziato Mario Zucchelli, direttore del Centro Ricerche ENEA del Brasimone, assunse l’incarico di capo del Progetto Antartide e di responsabile dell’attuazione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA). Fu lui a fondare la stazione scientifica italiana permanente, fra le più avanzate nel Continente antartico, che porta adesso il suo nome. L’imbarcazione con a bordo Ferriani e Gallerani è impegnata nella 38esima campagna in Antartide, finanziata dal ministero dell’Università e Ricerca nell’ambito del PNRA, gestito da ENEA per la parte di pianificazione logistica e dal CNR per quanto riguarda la programmazione scientifica.

La campagna oceanografica è articolata in sette diversi progetti: attività di lancio e recupero di boe per lo studio della circolazione marittima, recupero e messa a mare di sistemi di mura (‘mooring’) ancorati al fondale - utilizzati per lo studio di caratteristiche fisico e chimiche della colonna d’acqua-, diversi carotaggi per lo studio geologico del fondale marino, attività di pesca scientifica, indagini di laboratorio biologico e chimico fisico. L’imbarcazione ha segnato il nuovo record mondiale durante l’esplorazione della misteriosa ‘Baia delle Balene’, dove sono state effettuate una profilatura CTD (un dispositivo per la misura di alcune grandezze fisiche) e altre attività di pesca scientifica a ridosso della ‘Barriera di Ross’ (o RIS, Ross Ice Shelf), la più grande piattaforma glaciale dell’Antartide.



"Siamo riusciti a scambiare qualche rapida battuta quando ci hanno inviato la foto - aggiunge Martelli -. Su Zucchelli siamo attivi da tempo con eventi, manifestazioni, pubblicazioni. Ora lavoreremo, invece, per organizzare una festa in vista del ritorno degli esploratori dall’Antartide. Tutti vorranno sapere della loro avventura".