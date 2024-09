Bologna Cricket Club, attesa per la Coppa

"Serie A1, serie A1": è il coro che riecheggia sui campi da gioco del Bologna Cricket Club, da sempre uno degli esempi di integrazione con realtà differenti. Nella squadra troviamo italiani di seconda generazione, pakistani, bengalesi e indiani. Il Bologna Cricket Club, di cui è presidente Abul Khayer (italiano, originario del Bangladesh), è entrato a far parte della grande famiglia della Sef Virtus di Cesare Mattei. Dopo due stagioni come ‘sotto sezione’, per completare l‘iter, il Bologna Sef Virtus è realtà nel cricket e, nella prossima stagione, disputerà il massimo campionato. Promozione in A1, semifinale nel torneo T10 e, ora, grande attesa per Coppa Italia e Under 19.

Il Bologna potrà togliersi altre soddisfazioni, inseguendo quel trofeo che è sempre sfuggito. La società, della quale è stato presidente anche Mauro Guaragna, raggiunse un paio di volte la finale scudetto, senza cucirsi sul petto il tricolore. Niente scudetto, ma un paio di Coppe Italia e diversi titoli giovanili. La squadra è composta dal capitano, Kumar Ankush, 25 anni, che lavora in un’agenzia viaggi. Stesso lavoro per Deep Akash (26). Nell’organico del Bologna anche un paio di operai: Tazneem Ul Hassan, 30 anni e Safqan Abdullah, 21. Due i magazzinieri, Nazar Faizan, 21 anni e Ishtiaq Shaheer, 18. E sono due gli studenti, Saleem Shaheer, 20 universitario e Iftikhae Ahmed Jawad (17, scuola superiore). Due i titolari di negozi, Kashan Mazhar (22 anni, che si occupa di frutta e verdura) e Ibn Mostafa Tasin, 24. Adnan Muhammad, 35 anni, lavora come autista, mentre Khan Abdul Haseeb, 31 anni, è il vice capitano, il laureato del gruppo e pure punto fermo della nazionale italiana. E il presidente? Abul Khayer, 37 anni, è un manutentore.