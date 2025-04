Bologna dà la parola a 400 ragazzi . Sabato Speakers’ Corners in piazza

Obiettivo: dialogare con i ragazzi. Nelle scuole occupate, ma anche in piazza. L’occasione è la seconda edizione di ‘Politico poetico’ che vedrà, sabato alle 16.30, il suo momento clou con 400 ragazzi in piazza Maggiore in scena per gli ‘Speakers’ Corners’. Una manifestazione con adolescenti delle classi delle Scuole secondarie di II grado della città che hanno preso parte ai laboratori di teatro e cittadinanza attiva.

Qui, come ad Hyde Park a Londra, gli studenti saliranno su cassette della frutta sul Crescentone ed esprimeranno le loro idee di città, pensieri e paure, dando il via a un dibattito diffuso. Il progetto è a cura del Teatro dell’Argine, in collaborazione con l’area Educazione, istruzione e nuove generazioni del Comune e Fondazione Innovazione Urbana Rusconi/Ghigi. Un percorso iniziato in vari istituti delle città e che terminerà in Consiglio comunale il 9 maggio con gli studenti che presenteranno ‘Lettere alla Città 2025’, cioè i progetti immaginati durante il percorso ‘Politico Poetico’.

Due i temi ricorrenti anche al centro degli ’sfoghi’ in piazza Maggiore: scuola e fragilità. "I ragazzi chiedono cose pratiche, come borracce da riempire con più facilità, ma anche maggiori spazi dentro le scuole, meno pressione e più incontri con i prof, ore aggiuntive con gli psicologi e app anonime per confrontarsi sul bullismo", dice Andrea Paolucci del Teatro dell’Argine. Agli adolescenti "abbiamo proposto strumenti per essere attivisti e partecipare alla vita della città", sottolinea il sindaco Matteo Lepore. Per l’assessore Daniele Ara, "ascoltare e far parlare i ragazzi è molto importante".

