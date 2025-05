Bologna, decisa la data della festa per la Coppa Italia (manca solo l’ufficialità): ecco quando

Bologna, 20 maggio 2025 – Domenica rossoblù all’ombra delle Due Torri. Manca ancora l’ufficialità ma la festa per la conquista della Coppa Italia dovrebbe andare in scena all’indomani dell’ultima giornata di campionato contro il Genoa che si giocherà al Dall’Ara sabato alle ore 18. Questo l’esito di due giorni di incontri tra tutte le parti coinvolte. La società di Joey Saputo ha esternato la volontà di organizzare per domenica le celebrazioni per il successo dell’Olimpico, con Palazzo D’Accursio che sembra essere d’accordo con l’ipotesi avanzata dal club rossoblù.

Dopo la festa per la conquista di un posto in Champions, il Bologna è pronto a celebrare il trionfo in Coppa Italia

Il Comune avrebbe già predisposto un percorso che dallo stadio porterebbe in trionfo Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi, in direzione Piazza Maggiore. Ci saranno da dribblare alcuni cantieri ma pare che tutto sia ormai in fase di definizione, con gli aspetti organizzativi al vaglio delle autorità competenti, a partire dalla Questura e tutti gli interessati in termini di sicurezza.

Domani dovrebbe arrivare l’ufficialità, con l’emanazione delle ordinanze che regoleranno il traffico e gli accessi alle aree interessate. Tutto sarà comunque subordinato all’ok definitivo del comitato per la sicurezza e ordine pubblico. La squadra dovrebbe attraversare la città a bordo dell’autobus scoperto nel pomeriggio visto che al mattino la città sarà invasa dagli sportivi per la StraBologna.