BOLOGNA Delitto Matteuzzi. Padovani, ergastolo definitivo

Ergastolo. La parola definitiva sull’omicidio di Alessandra Matteuzzi è arrivata ieri pomeriggio, quando la Cassazione ha confermato la massima pena nei confronti del suo assassino, Giovanni Padovani. L’ex calciatore, oggi 29 anni, la sera del 23 agosto 2022, dopo averla attesa per ore, aveva massacrato Alessandra, 56 anni, colpendola con un martello e poi finendola a calci, pugni e utilizzando addirittura una panchina di ferro. Subito arrestato dalla polizia, Padovani era imputato per omicidio aggravato da premeditazione, motivi abietti, stalking e legame affettivo con la vittima. La sentenza della Cassazione conferma quanto stabilito nei primi due gradi di giudizio. "Siamo profondamente soddisfatti, anche se il dolore non potrà mai essere scalfito", ha detto l’avvocato Antonio Petroncini, che rappresenta, con la collega Chiara Rinaldi, Stefania, la sorella della vittima. "Padovani è un lucido assassino, ne eravamo convinti – continua Petroncini –. E questa convinzione ora è una verità giuridica". Il ricorso era stato presentato dall’avvocato di Padovani, Gabriele Bordoni, "per motivi legati all’incompletezza dei lavori i in relazione alla perizia psichiatrica. La brutalità del gesto ha opacizzato ogni altra curiosità scientifica". "Giustizia è fatta, lo dovevamo ad Alessandra, ai suoi familiari e a tutta la comunità bolognese, profondamente scossa dal suo tragico assassinio", le parole del sindaco Matteo Lepore.

Nicoletta Tempera