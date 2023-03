Bologna delle Acque in festa Urban rafting da villa Angeletti

Nel festeggiare la giornata mondiale dell’acqua, il 22 marzo, la nostra città celebra anche la sua identità storica. È noto come Bologna sia stata nei secoli un luogo di canali creati dai bolognesi (a parte il torrente Aposa, unico corso d’acqua naturale di una certa rilevanza che attraversa la città, tutto il resto è artificiale) per dare impulso a una economia artigiana che a lungo ha primeggiato in Italia e in Europa. In ogni caso, meglio riprendere in mano la narrazione e portarla anche a chi non sa. E questo succederà proprio da oggi.

Ad esempio con mostre (Alla Ca’ Bura, scelta anche per posizionare gli stand gastronomici con lasagne e crescentine), racconti, visite guidate. E poi con la restituzione di un evento che per un po’ è mancato, ovvero l’urban rafting sul Navile in gommone, organizzato dal Comitato Salviamo il Canale Navile, di cui lo storico ideatore Gabriele Bernardi con Vitruvio, fa parte. Alle 17, partenza da villa Angeletti per fluttuare sul canale che, per qualche giorno, è stato a secco a causa della revisione della turbina estratta al Cavaticcio. Si arriverà al Sostegno del Battiferro, dove ci sarà la possibilità di visitare in esclusiva la Conca di Navigazione. Partenze anche dal Sostegno della Bova alle 15 (anche domani e il weekend successivo) con fermata per visitare il Museo del Patrimonio Industriale e la sua sezione "Bologna dell’acqua e della seta" dove sarà presente in sala un operatore del Museo per accogliere il pubblico, dare informazioni, mettere in funzione gli apparati e rispondere a eventuali curiosità. Ma la bella notizia è che, dopo 12 anni di chiusura per problemi di di sicurezza, riprenderanno presto le visite sotterranea nel letto dell’Aposa: presto inizieranno i cantieri e la previsione di fine lavori potrebbe essere già a fine estate. Attualmente, quindi, pare che le acque bolognesi godano di una bella regia, rafforzata anche dalla presenza di un assessore alle Vie d’acqua, Daniele Ara.

Benedetta Cucci