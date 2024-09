‘Bologna Design Week’. La kermesse rinasce

"Il cuore della ‘Bologna Design Week’ torna a pulsare". La kermesse torna dopo quattro anni di assenza con un’edizione speciale che rappresenta il risveglio dell’energia creativa tra le vie di Bologna, un flusso dove passato, presente e futuro si fondono sotto un unico concetto, quello del design. Quest’anno tutto si concentrerà in un singolo evento, che si terrà venerdì a Palazzo Isolani (nella foto, una delle passate edizioni). È con grande entusiasmo infatti che Brave Arts Live Communication, organizzatrice della Bologna Design Week, comunica la ripartenza della manifestazione.

‘Il design è il motore della vita quotidiana’: questo è lo slogan che guiderà l’evento, invitando il pubblico a riflettere su come il design pervada i settori non solo produttivi, ma culturali e creativi, e offra nuove prospettive di senso nell’arte, industria, architettura, mobilità e sostenibilità.

‘Urban Pulse’ sarà un vero e proprio propulsore di innovazione. Dal lancio della nuova Nissan Qashqai alle moto Ducati, icone di un cambiamento radicale nel design motociclistico, fino ai progetti più visionari di giovani ricercatori e startup, ogni aspetto dell’evento sarà dedicato all’esplorazione del futuro del design.

Uno dei momenti più attesi sarà il ‘Design Talk’, dalle 16.30 alle 17.30, moderato da Elena Vai, co-fondatrice della BDW e responsabile scientifica del Centro di Ricerca sulle Industrie Culturali e Creative dell’Alma Mater. Il talk esplorerà il passaggio di competenze tra generazioni e discipline, toccando temi cruciali come la sostenibilità e l’impatto delle nuove tecnologie sul design. Tra i relatori confermati: Lorena Zuñiga Aguilera, Andrea Cattabriga, Alice Donferri Mitelli, Federico Redaelli, Erica Prosperini, Andrea Ferraresi. Il talk esplorerà come l’attitudine al design influenzi ogni aspetto della vita quotidiana, dalla mobilità all’arte e come l’intelligenza artificiale stia trasformando i processi creativi.

La giornata culminerà, dopo la conferenza di presentazione della kermesse, con un aperitivo e deejay set dalle 18.30, con la partecipazione speciale direttamente da Ibiza, della famosa dj Maxine Agusto.

"‘Urban Pulse’ rappresenta così il battito che riporta Bologna al centro del design internazionale – recita la presentazione della giornata –. Preparati a sentirlo, viverlo, crearlo".

red.cro.