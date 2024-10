Bologna Design Week: "Ritorno alla creatività"

Dopo quattro anni di assenza, Bologna Design Week è tornata con successo a risvegliare l’energia creativa della città. ‘Urban Pulse’ ha rappresentato non solo l’evento di rilancio di Bdw, ma una importante occasione con cui riaccendere il dialogo tra design e innovazione, creatività e imprenditoria. Ducati, 24Bottles, Alma Nissan, H2Zero e tutti gli altri partner hanno accolto con entusiasmo l’opportunità di sostenere questa speciale edizione e grazie alla loro partecipazione, hanno contribuito a dare impulso a questa ripartenza, dichiarandosi lieti di essere parte attiva in questo ritorno tanto atteso di Bologna Design Week.

Guidati da una visione comunedel design come forza innovatrice, durante la conversazione ‘Desgin Talk’ è emerso quanto l’impatto del design seppur applicato in ambiti diversi, influisca sulla nostra vita. Il Design Talk, stato moderato da Elena Vai, co-fondatrice della Bdw e responsabile scientifica del Centro di Ricerca sulle Industrie Culturali e Creative dell’Università, ha visto protagonisti esperti di spicco come Lorena Zuñiga Aguilera, architetto e Console Onorario d del Cile in Emilia-Romagna, Andrea Cattabriga, Hd in Design Cultures, specialista nell’uso dell’intelligenza artificiale, Alice Donferri Mitelli, innovation designer, Federico Redaelli, product designer e fondatore di Egoundesign, Erica Prosperini, PR e marketing specialist di 24Bottles, Stefano Tarabusi Design Manager Ducati.