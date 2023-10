Bologna detta moda (sostenibile) a New York

L’Accademia di Belle Arti vola a New York per tessere nuove entusiasmanti relazioni. Il verbo che parla di tradizione e lavoro manuale non è usato a caso, visto che l’invito a parlare di moda sostenibile alla Parsons School of Design e a mostrare al Chelsea Market creazioni realizzate con materiali riciclati e rielaborati con tecniche antiche rese stilisticamente contemporanee, fa riferimento a Crossing Threads (incrociando i fili, in italiano), progetto didattico del biennio di Fashion Design, tenuto da Elisabetta Zanelli. Come accade ogni fine anno accademico, lo scorso giugno studentesse e studenti hanno proposto al pubblico, in una sfilata tra piazza Puntoni e piazza Raviola, un’indagine sulla moda sostenibile, realizzando con materiali di recupero, tecniche di upcycling e riuso, gli accessori, gli abiti e le installazioni "che si sono trasformati in metafora dei concetti di resilienza e rinascita".

A spiegarlo è la stessa docente bolognese che il 2 novembre atterrerà nella Grande Mela, proprio per parlare della sua elaborazione didattica che venne proposta la scorsa primavera all’interno di RiparAzioni, manifestazione ideata dall’Accademia per il programma Pon metro, al fine di promuovere percorsi di welfare generativo.

Tutto questo è molto piaciuto a Emanuela D’Amico, editore della rivista Arte Morbida, specializzata in arti tessili contemporanee, che su suggerimento di Valeria Tassinari ha voluto Zanelli e alcune opere d’arte tessile dei suoi studenti nella cornice newyorkese di Follow the Thread, mostra diffusa e diversi panel discussion in riferimento al made in Italy, alla sostenibilità ed all’evoluzione della Fiber e Textile Art. dal 3 al 12 novembre. In collaborazione con la Parsons School of Design e con Ivy Brown Gallery, varie opere di artisti italiani, americani e internazionali verranno installate in diversi luoghi della città, tra cui la Plaza centrale del Meatpacking District, uno spazio all’interno del Chelsea Market, le vetrine della Parsons su Fifth Avenue, diverse gallerie d’arte e vari showroom di brand italiani tra Soho e il Meatpacking district.

Ma chi sono i fortunati studenti che vedranno le proprie creazioni sotto riflettori così cult? Ludovica Gilardi e il suo progetto Rappresentazione di uno stato d’animo: l’ansia, che esprime attraverso la materia uno stato d’animo complesso, utilizzando trasparenze e decorazioni floreali, Giovanna Cariello e Alessandro Falce con Tessere l’immaginario in cui riprendono tecniche artigianali tradizionali e utilizzano elementi simbolici come trecce fatte all’uncinetto (di Raperonzolo) e ali forgiate a mano (di Icaro), viste come simboli di liberazione dall’oppressione del quotidiano caratterizzato da una vita compressa e stressante.

Poi Martina Venditti che da capi dismessi appartenenti alla sfera domestica (lenzuoli, asciugamani, copri divano), donati da molti tramite una raccolta, smontati e ricuciti tramite la tecnica del patchwork, ha realizzato nuovi abiti per la precedente sfilata del 2022.