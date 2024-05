Bologna, chiuso viale Silvani per due tubature rotte

Bologna, 17 maggio 2024 – Due rotture nelle tubature Hera in zona Lame. A comunicarlo il Comune di Bologna: I tecnici stanno intervenendo e sul posto c'è anche la polizia locale.

Hera fa sapere che una rottura è all’altezza di Porta Lame, mentre l’altra al civico 33 di via Lame.

Per questo motivo, è stato chiuso il lato esterno di Viale Silvani da piazza VII Novembre a via Malvasia in direzione porta San Felice tra Via Zanardi e Pier de Crescenzi. La polizia fa sapere che il tratto di strada rimarrà chiuso fino al termine dei lavori. Questo sta creando diversi disagi tra gli automobilisti.

I lavori del tram

La zona è già sottoposta a interventi a causa del cantiere per il tram, per cui è già stata posata la prima rotaia della linea rossa, e che ha causato numerose disagi e polemiche di cittadini e residenti a causa di traffico e parcheggio.

Le deviazioni autobus

Trattandosi di un pronto intervento, Tper ha deviato temporaneamente le le linee estraurbane (sulle vie Cesarini, Malvasia, dello Scalo) e la linea 33 (sulle vie Ercolani e Calori )in arrivo da viale Pietramellara. In direzione centro sono temporaneamente deviate su via Parmeggiani e Don Minzoni le linee 18, 29 e 86. Il normale percorso dei bus riprenderà una volta terminati i lavori.