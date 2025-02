Bologna e il boom di turisti: "Una città che offre tanto. Pulizia, si può fare di più"

di Mariateresa MastromarinoTutti pazzi per Bologna, anche se "c’è ancora un ampio margine di miglioramento per perfezionarla". Come? Arricchendo "l’offerta culturale", per esempio, o "migliorando alcuni aspetti della città". Il sabato mattina nel quadrilatero del centro storico c’è un continuo via vai di persone, tra bolognesi di riposo dal lavoro e tanti, tantissimi turisti in visita sotto le Due Torri. La fontana del Nettuno è accerchiata da gruppi organizzati di visitatori, famiglie straniere o compagnie di giovani che non si fanno fermare nemmeno dal meteo incerto e dall’umidità che avvolge piazza Maggiore.

Nonostante il clima, Bologna conquista il suo turismo. Se i dati del 2024 riportati dalla Fondazione Bologna Welcome (quasi due milioni di viaggiatori in città e oltre quattro milioni i pernottamenti) fanno sorridere, c’è ancora tanto su cui Bologna potrebbe migliorare, partendo dal nodo dei trasporti e arrivando alla valorizzazione del suo patrimonio storico e culturale.

"Dal punto di vista alberghiero, l’offerta, tra bed and breakfast e hotel, c’è – sostiene Annalisa Menzani –. Ma ora il problema sotto gli occhi di tutti è quello dei trasporti e dei collegamenti, su questo qualcosa potrebbe essere migliorato, poi c’è il nodo dei cantieri del tram. Per il resto, mi sembra che Bologna offra dei buoni servizi, ma forse si potrebbero valorizzare e sottolineare alcuni aspetti da un punto di vista culturale". Cioè delle "gemme nascoste che in molti non conoscono, come la chiesa di Santa Maria della Vita, un gioello con al suo interno il ’Compianto’ di Niccolò dell’Arca, e la Basilica di San Francesco, altro diamante di arte gotica francese che rimane un po’ nell’ombra. È giusto promuovere Bologna come capitale del cibo, ma anche come capitale culturale".

E di cultura, effettivamente, qui ce n’è tanta, come notano i turisti: "L’offerta culturale c’è: si organizzano mercati, fiere, manifestazioni e c’è arte per strada – racconta KJ Marshall –. E il cinema all’aperto in piazza Maggiore? Una chicca".

Per godersi meglio queste bellezze, incrementare le visite guidate potrebbe essere la soluzione: "Visitando la città attraverso un tour organizzato e con una guida, mi sono accorta che qui c’è tanta cultura, che è diversa e variegata – Laura López –. A Bologna non manca nulla, anche se è piccola e ci si rimane solo uno o due giorni. I prezzi? Per me sono buoni".

Anche chi arriva dall’estero si accorge dei "segreti nascosti di Bologna, che come ogni città di Italia ha una propria storia e origine – dice Harleem Dhami –. Bologna ha molto da offrire ed è accessibile: non la trovo costosa nel comparto food, ma nemmeno nei trasporti: il volo è costato poco".

I turisti assegnano una nota di merito alle Due Torri, guardando al portafoglio e alla pulizia: "I prezzi nei locali sono ottimi, abbiamo mangiato e bevuto abbondantemente, spendendo il giusto – afferma Clara Carboni –. L’accoglienza è stata ottima e trovo la città molto pulita e ordinata". L’aumento della tassa di soggiorno a causa del Giubileo, poi, non spaventa: "Non la vedo una cattiva idea, anche perché potrebbe regolamentare meglio i flussi turistici".

La pensa allo stesso modo Nicola Conchedda, secondo cui "il turismo deve sia chiedere sia offrire alla città – commenta –. Sulla pulizia, magari si nota qualche graffito, in particolare sotto i Portici, ma per il resto la trovo ordinata. In generale, l’offerta bolognese è adeguata".

Anche pernottare in città è abbastanza conveniente, come ci confessa Martina Congiu: "L’alloggio è stata un’occasione, che ha comportato una spesa molto ragionevole. Per quello che ho potuto vedere, mi sembra che in generale i prezzi siano corretti".