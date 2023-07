Bologna e la magia di Basket city

La stagione dell’oro di Basket city non è finita perché Bologna, al di là delle classifiche delle rispettive squadre, ha la pallacanestro nell’anima e nel cuore. Se la Virtus non vince il campionato e la Fortitudo soffre fra classifica di A2 e passaggi societari, il sentimento dei bolognesi non cambia. Nelle ultime stagioni le V nere hanno comunque combattuto per vincere il campionato. La Fortitudo, pur con prestazioni altalenanti, ha fatto battere il cuore ai propri tifosi, a volte fuori di testa per l’irritazione, ma sempre fedeli all’Aquila. Ecco cos’è il basket a Bologna: un misto di fede, passione, senso di identità che i tifosi delle due squadre portano in giro per l’Italia come una bandiera che non si ammaina mai. Non si trova un’altra città con questa energia per il basket. Bologna numero uno, non ci sono rivali. Un altro esempio? Prendete il Torneo Giardini Margherita “Walter Bussolari“, un classico dell’estate bolognese. Fa sempre il pieno, come alla prima della Scala e non è certo la finale di Eurolega. Se incontri un bolognese all’estero dopo una stretta di mano ti chiede: sei della Fortitudo o della Virtus? Bologna una e doppia, ama unita la pallacanestro ed è divisa dal tifo. Nessuno però ha mai saputo per chi tiene la Madonnina di San Luca. Per discrezione a lei non lo si può chiedere. Speriamo, prima o poi, di rivedere il derby: il più bello spettacolo dopo il Big Bang.Jovanotti dixit. Così si tifa solo in Paradiso.

