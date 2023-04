Bologna e l’Idaho legati dal fantasy

Bologna affascinata dalla narrativa fantasy, sforna un’altra giovane romanziera e la casa editrice Albatros raccoglie il segnale, di nuovo. Dopo Kitta Angel e il suo When Trust Fall ecco Francesca Veronesi con L’altro volto della morte, un titolo che suggerisce immediatamente una trama misteriosa, accadimenti e intrighi. In effetti la ventitreenne bolognese al suo primo romanzo che iniziò a scrivere ancora diciottenne dopo un anno vissuto in Idaho, ci porta nella Bologna del 2040, che non è poi così differente da quella attuale, e poi fa un balzo a ritroso per raccontare questa storia di quattro ragazzi.

Veronesi, come si è appassionata al Fantasy?

"Lo prediligo da sempre, l’elemento del soprannaturale mi affascina davvero tanto. La passione della scrittura, invece, ce l’ho fin da piccola e quando ho iniziato a pensare a un libro, sapevo che sarebbe stato Fantasy... creare con la fantasia qui è possibile".

Come nasce la storia?

"Da anni avevo in testa un sacco di idee che in qualche modo pensavo a come elaborare. Poi nel 2018, dopo la visita alla mostra Ex Africa al Museo Archeologico, sui cimeli e le maschere africane, ho visto un feticcio africano e ho iniziato a vagare con la mente attorno a questo elemento, la teca che esplodeva, cose che succedevano e mi ha ispirato tutto il libro".

Perché cosa si racconta nell’Altro volto della morte?

"Il prologo si apre a Bologna nel 2040 proprio con una ragazza che va a vedere la mostra e poi succede qualcosa di impattante. Poi si torna indietro, in Idaho, dove comincia tutto, la storia di Adriel, ragazza di 18 anni – come me quando ho iniziato– che è molto strana perché ha visioni di morte e predice cose. È solitaria, nessuno vuole stare con lei a parte l’amica del cuore, Hauwa, la sua luce, il suo opposto, empatica, gioiosa. Ad un certo punto conoscono Connor, che arriva nella loro scuola e contemporaneamente iniziano a succedere strani avvenimenti, Adriel non capisce ma Hawah e Connor intuiscono cose che non possono dire. Il colpo di scena è l’arrivo di un quarto ragazzo, una persona ambigua che scombina tutto".

I salti temporali sono molto amati nelle narrazioni letterarie e televisive, perché a lei piacciono?

"I flash back mi hanno sempre molto affascinata, come gli inizi in media res. La mia scelta segue tutto il viaggio mentale che mi sono fatta, perché voglio che il prologo sia collegato al terzo libro– perché questa sarà una trilogia–, altrimenti un solo volume sarebbe stato lunghissimo".

Vivere in America cosa ha portato alla strutturazione del romanzo?

"Nel 2017 sono stata in America e una volta tornata ho iniziato a scrivere, ispirata da tutti i paesaggi, dalla natura che ho descritto, nominando i luoghi che ho visto, le esperienze che ho fatto con i miei genitori e i miei amici: la scuola del libro è quella dove sono stata io e anche i professori sono reali. Però ci sarà anche tanta Bologna, dove i protagonisti arriveranno nel secondo libro. E l’epilogo è tutto dedicato alla mia città".

