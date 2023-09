’Bologna e Nuvole’: tre giorni di parole e musica doc

Torna al teatro Dehon di via Libia la rassegna ’Bologna e Nuvole’ da stasera a domenica, in collaborazione con Bononia Sound Machine. Si parte alle 21 con Giorgio Comaschi e Franz Campi in ’Canzoni da mangiare’, parole e musica legate al cibo. Domani sera la Bononia Sound Machine presenta ’Sono soul canzonette’, tributo agli artisti italiani che hanno amato e interpretato la musica soul, da Zucchero a Pino Daniele. Domenica show in due tempi: la serata ’Il diavolo e l’acqua santa’ comincia con i Triptych (Lucio Mazzi, Mauro Miceli e Jennie Huston) seguiti dalla progressive rock band L’Apparato del Golgi.