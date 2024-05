Bologna, è qui la festa. Tifosi, gioia e lacrime: "Mai stati così forti. La Champions è vicina"

"Bologna, la mia vita te la dedico". Il coro urlato dai numerosi tifosi presenti in un gremito Celtic Druid Irish Pub di via Caduti di Cefalonia, testimonia la gioia senza limiti dopo la vittoria di ieri sera del Bologna sul Napoli. E stasera la festa potrebbe raddoppiare: se la Roma non vincerà a Bergamo, infatti, la qualificazione Champions del Bologna diventerà aritmetica. Ma andiamo con ordine. A pochi passi da via Rizzoli, sono tante le sciarpe del Bologna che addobbano il pub, con i tifosi riuniti attorno ai tavoli tondi.

La serata si scalda subito: all’ottavo e al dodicesimo minuto, prima Ndoye ("Grande Dan, il primo gol in campionato l’hai tenuto per il match giusto", poi Posch ("E adesso veniteci a prendere!") fanno esultare di gioia i tifosi. Il match, dunque, prende subito la piega giusta. Le iperboli si sprecano, con lodi per il "nostro condottiero" Thiago Motta, che "ci fa giocare il miglior calcio del campionato – giura un avventore –. Io un Bologna così forte non me lo ricordo". È il momento più spensierato, quando i tifosi si lasciano andare a cori che sanno già di Champions. Ci si rilassa, per un attimo.

Ma, appunto, è un attimo. Al ventesimo, infatti, l’arbitro Pairetto concede un calcio di rigore ai partenopei. Qualcuno sibila un "maledizione, adesso recuperano", per altri la fede è incrollabile: "Vedrai che lo para". Rasheed Wallace, ex cestista, aveva un motto: "Ball don’t lie". ’La palla non mente’. E così, il figlio di Bologna, il portiere Federico Ravaglia, para il rigore a Politano, facendo saltare la platea all’unisono. "È fatta", mormora qualcuno subito zittito dai compagni più scaramantici.

Relax all’intervallo, che diventa l’occasione per scambiarsi alcuni punti di vista sulla partita, per bere e per sgranocchiare qualche cosa. Non appena ricomincia il match, però, il silenzio torna a caratterizzare la sala. Nella prima metà della ripresa a fare la partita sono i partenopei, i rossoblù comunque si difendono e ripartono, accompagnati telepaticamente dagli applausi dei suoi tifosi da Bologna. Si accende Orsolini al 65esimo, che sbaglia davanti a Meret. Un’occasione che agita l’esigente ‘curva’ del Celtic Pub: "Ma noooooo", urla qualcuno. Ecco la mentalità vincente: stai sopra 2-0 ma ti disperi dopo un errore come se la tua squadra fosse in svantaggio. Applausi, poi, agli ingressi al 72esimo di Fabbian e Castro, soprannominato "Fidel" dai compagni più ironici.

Al fischio finale, un boato: inizia la festa, proseguita nella vicina piazza Maggiore, e il pub si trasforma nella curva del Dall’Ara. Dopo una partita che ha attirato anche alcuni tifosi stranieri e un pacato gruppo di tifosi del Napoli, che ha applaudito sportivamente ai rossoblù a fine partita. In tutto questo, un pizzico di sentimento di rivincita forse c’è. Infatti, l’8 maggio 2013, il Napoli di Mazzarri ipotecò con un secco 0-3 al Dall’Ara contro il Bologna (allora di Pioli), il secondo posto e l’accesso alla Champions League 2013-2014. Undici anni dopo, nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona, è il Bologna a festeggiare. E il sogno Champions, Roma permettendo, è davvero a un passo.