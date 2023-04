Bologna, ecco il piano casa: 10mila alloggi in 10 anni

Bologna, 6 aprile 2023 – In 10 anni saranno 10mila i nuovi alloggi sotto le Torri, di cui la metà realizzati dai privati. Il colpo d’ascia all’emergenza, articolato e ambizioso, è stato presentato ieri mattina dal sindaco Matteo Lepore e dalla sua giunta, con in testa la vicesindaca Emily Clancy (regista del Piano dell’abitare) e gli assessori Raffaele Laudani e Luca Rizzo Nervo in un partecipatissimo evento all’Opificio Golinelli. Tanta carne al fuoco, con un pilastro fatto di un granito inscalfibile: non verrà consumato un centimetro di nuovo solo, tutto dovrà passare dalla rigenerazione delle aree dismesse (ferroviarie e in capo al Demanio e a Cdp) e dal recupero dei tanti appartamenti sfitti. E certo, sarà fondamentale l’apporto dei privati.

ll primo capitolo del piano vede 200 milioni di euro investiti dal Comune, grazie a "risorse già attirate", ha spiegato Lepore, per realizzare "almeno 3mila alloggi nei prossimi anni" per l’abitare sociale. Quindi il target sono "le fasce più marginali, gli studenti, le famiglie e chi cerca un affitto convenzionato". Al Lazzaretto la principale novità: sono previsti 300 alloggi Ers, con fondi del Comune "anche facendo un po’ di debito ‘buono’", che ammonterebbe a 40 milioni di euro. A questo si aggiungono altri 1.500-2mila alloggi che Palazzo D’Accursio intende realizzare con Regione, ateneo e privati "per le alte professionalità che stanno arrivando con il Tecnopolo e con le aziende che aprono", grazie alla legge regionale sull’attrattività dei talenti. Tutto questo "sarà importante per la tenuta demografica e sociale della città". ha assicurato il primo cittadino. Il secondo capitolo, invece, riguarda i privati. "Pensiamo che si possano liberare e realizzare altri 5mila alloggi con la variante urbanistica che stiamo discutendo in Consiglio comunale – ha spiegato Lepore – daremo la possibilità di intervenire sulle aree dismesse già cementificate. Via gli areali agricoli, la sfida è rigenerare aree ferroviarie e militari".