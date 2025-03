Bologna, entusiasmo alle stelle: i tifosi sognano ancora in grande col ‘cinema’ rossoblù

Bologna, 17 marzo 2025 – Oltre trentamila voci che all’unisono hanno osannato il Bologna, Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi. La rotonda vittoria maturata al Dall’Ara contro la Lazio ha riempito la domenica rossoblù facendo crescere l’entusiasmo in città per una squadra che piace, appassiona e soprattutto vince.

Il Bologna festeggia assieme ai propri tifosi la super-vittoria contro la Lazio che ha spinto l'entusiasmo a mille, facendo sognare la seconda qualificazione in Champions consecutiva

Partendo dalla prima di dieci finali, così come le ha definite lo stesso tecnico di Karlsruhe, che ha preparato la sfida ai biancocelesti dell’amico ed ex compagno di squadra Baroni con un’attenzione maniacale, aiutato anche da un gruppo con una mentalità inossidabile, unito verso l’obiettivo europeo che rimane il target cerchiato più volte di rosso per la stagione di questo Bologna. E se in campo Orsolini e compagni incantano, sugli spalti e soprattutto sotto i portici è festa totale.

Sì perché i cinque gol hanno galvanizzato totalmente il popolo rossoblù che ieri si è sfregato le mani e all’ombra delle Torri sogna a ragion veduta. Il clima di festa si respira anche di lunedì, giorno che nel calcio può sempre avere due facce. Oggi è quella del sorriso, di una vittoria che seppur non suggella ancora nulla, restituisce ai tifosi una squadra che sa giocare a calcio. Scordato ormai Thiago Motta, seppur con i meriti che oggettivamente gli appartengono, il tifo dalla curva ai distinti è tutto per Italiano, capo popolo sanguigno e trascinante. Il coro dedicato durante il match con la Lazio ha sancito ancor di più un rapporto speciale che si è instaurato tra lui, la squadra e il popolo bolognese. I rossoblù arrivano così in splendida forma alla pausa per le nazionali, con coloro che non saranno impegnati con le rispettive rappresentative che si ritroveranno a Casteldebole già mercoledì per iniziare a pensare al Venezia, prossimo impegno sul calendario del Bologna.

Il 29 marzo sembra lontano un’eternità e il “cinema” rossoblù, invocato ieri a gran voce quando il risultato si è fatto sempre più rotondo sarà in prima visione nella mente e nelle discussioni dei tifosi ancora a lungo. Almeno fino alla prossima impresa.