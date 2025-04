BOLOGNA Ergastolo a Cavallini: "Giustizia dopo più di 40 anni"

Strage del 2 agosto, scritta "una pagina fondamentale di giustizia". Lo dicono i legali di parte civile Andrea Speranzoni, Lisa Baravelli, Alessandro Forti e Alessia Merluzzi, commentando la pronuncia della Cassazione che rende definitiva la condanna all’ergastolo dell’ex Nar Gilberto Cavallini per concorso con gli altri ex Nar, Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. Ed esprimono "soddisfazione" per questo "irrevocabile passo verso la piena verità e la giustizia per le vittime e per tutta la collettività".

"Si è celebrato a distanza di più di 40 anni dal tragico fatto delittuoso che ha scosso, nel profondo, la coscienza collettiva del nostro Paese – sottolineano i giudici nelle motivazioni della sentenza –. Verrebbe da pensare che sia un mero esercizio storicistico, più che giuridico, con sostanziale inutilità di un processo penale. Invece così non è, se e in quanto la ricostruzione dei fatti non si limiti ad essere un affresco storico, ma sia un atto capace di cogliere, al di là di ogni ragionevole dubbio, l’aspetto di verità sulla contestazione di concorso nel reato".

"Credo che se ne riparlerà a Strasburgo – commenta l’avvocato Gabriele Bordoni, che assieme all’avvocato Alessandro Pellegrini difende Cavallini – e, un domani, in sede di revisione".

L’ex Avanguardia Nazionale Paolo Bellini è in attesa del terzo grado di giudizio dopo l’ergastolo in Appello.