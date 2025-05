Bologna Estate, i grandi eventi in calendario: musica, teatro, cinema

Bologna, 26 maggio 2025 – Festival, rassegne, grandi eventi dal teatro alla musica e al cinema: tante proposte diffuse di prossimità saranno il cuore di ’Bologna Estate’, che dura 4 mesi e incorpora 383 progetti di cui 194 su Bologna e 189 fuori dal capoluogo. Questo il tema al centro della puntata di oggi del nostro podcast ’Il Resto di Bologna’ che si può ascoltare sul nostro sito www.ilrestodelcarlino.it e su varie piattaforme tra cui Spotify, Google, Apple.

Un cartellone ampio, che riceve un contributo di circa un milione di euro, di cui 600mila tramite il bando ’Spettacolo dal vivo nelle periferie’ sostenuto dal Ministero della Cultura e circa 380mila come investimento economico della città.

Per l’area metropolitana e i suoi 69 progetti, il contributo è di 100mila euro: grandi conferme Crinali in Appennino, Reno Road Jazz in pianura, la Biennale del muro dipinto di Dozza e Imola in musica. Entra in cartellone la terrazza de I Portici Hotel con la rassegna di concerti e il giardino Fava dà il benvenuto alla nuova rassegna Estate favalosa da maggio a settembre ospitando anche alcuni appuntamenti della Fondazione Ant.

Ricca la proposta teatrale, mentre per il cinema dal 17 giugno al 13 agosto tutte le sere ecco ’Sotto le stelle del Cinema’, poi il programma dell’Arena Puccini, Biografilm dal 6 al 16 giugno, Il Cinema Ritrovato dal 21 al 29 giugno e ritorno per Si Gira!, schermo itinerante nelle periferie.