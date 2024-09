Biglietti Champions Bologna Fc: le trasferte. Dal volo ai prezzi, cosa sapere

Bologna, 7 settembre 2024 – Otto partite per vivere il sogno Champions League, quattro per assaporarlo in casa, dove il celebre inno della massima competizione europea risuonerà al Dall’Ara e quattro in trasferta in alcuni degli stadi più affascinanti d’Europa.

Su tutti Anfield Road. La febbre Champions ha già conquistato Bologna i suoi tifosi come dimostra l’assalto dei supporter rossoblù all’Ufficio Passaporti. A meno di un mese dalla prima spedizione in terra inglese, i sostenitori della squadra di Vincenzo Italiano stanno studiando come raggiungere Liverpool il prossimo 2 ottobre per non perdersi il match “della vita”.

L'esultanza dei rossoblù al gol di Fabbian durante l'ultima partita casalinga contro l'Empoli

Al momento i biglietti per la trasferta contro i Reds non sono ancora in vendita ma è questione di tempo che il sistema di prenotazione apra consentendo di acquistare i primi titoli d’accesso. La UEFA ha imposto un limite di 60 euro come tetto di prezzo per i biglietti per il settore ospiti ma è auspicabile che a disposizione dei tifosi del Bologna ci saranno soltanto qualche centinaia di posti.

La trasferta a Liverpool

Anfield Road, lo stadio dove gioca il Liverpool: il Bologna ci giocherà il prossimo 2 ottobre

Ad ogni modo una delle cose più complicate sarà raggiungere Liverpool, questo perché non c’è un volo diretto dall’aeroporto Marconi. In questi giorni si stanno delineando le possibilità di voli charter oppure di viaggi organizzati con alcune agenzia di viaggio che hanno aperto le pre-prenotazioni ma se qualcuno volesse organizzare la trasferta in autonomia, ecco che dovrebbe muoversi su altri scali. Un’alternativa potrebbe essere recarsi a Bergamo Orio al Serio oppure a Roma Ciampino, collegate con il volo diretto per la città inglese. In alternativa bisognerebbe fare scalo a Manchester e poi muoversi internamente. Si possono anche studiare alcuni scali fai da te, allungando il viaggio e sempre con uno scalo intermedio.

La trasferta a Birmingham

Discorso analogo per la trasferta di Birmingham del 22 ottobre per Aston Villa-Bologna: il volo diretto c’è soltanto da Venezia, Pisa oppure Verona, altrimenti in alternativa è necessario prevedere uno scalo, magari sempre a Manchester oppure in uno degli aeroporti di Londra o tramite East Midlands. Da qui poi si può scegliere un altro volo oppure trasferimenti alternativi sull’isola.

La trasferta a Lisbona

Più semplice ma non priva di qualche grattacapo la doppia trasferta di Lisbona contro Benfica e Sporting, rispettivamente per l’11 dicembre e il 29 gennaio. Da Bologna esiste da tempo il volo diretto, con due compagnie aeree ma durante l’inverno le tratte non sono giornaliere e la frequenza è ridotta.

In questo caso il giorno della partita non ci sono voli diretti per Lisbona e per questo ci si può muovere su altri aeroporti italiani come Milano Malpensa, Bergamo Orio Al Serio, Roma Fiumicino, Venezia, Treviso o Firenze. In alternativa si può optare per un volo con scalo in Spagna, ad esempio a Barcellona o a Madrid ma anche con questa opzione bisogna prevedere il pernottamento dal giorno precedente. C’è anche la possibilità di scalo a Zurigo, con partenza ad esempio l’11 dicembre e rientro il giorno successivo. Insomma, i tifosi del Bologna oltre che allo stadio dovranno soffrire anche davanti al computer o nelle agenzie di viaggio per trovare le soluzioni più comode per seguire i rossoblù in trasferta in giro per l’Europa.