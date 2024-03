Bologna Fc, Posch è diventato papà: ecco il nome del figlio

Bologna, 19 marzo 2024 – Stefan Posch è diventato papà. Il difensore del Bologna e la sua dolce metà Lena (con la quale si è recentemente sposato in Austria) hanno avuto un maschietto, Romeo.

Ad annunciarlo è stata la coppia ieri sera su Instagram. “Il nostro bambino perfetto – Romeo”, si legge in un post con il neonato stretto tra le mani dei genitori. Il tutto alla vigilia della festa del papà, che contribuirà a rendere la giornata di Posch ancora più speciale.

Niente Empoli

La notizia dell’imminente nascita era nell’aria, vista l’assenza del calciatore a Empoli per assistere la moglie durante il parto. Tra i messaggi di benvenuto al piccolo sui social, anche quelli del Bologna: l’account ufficiale del club ha scritto infatti “Baby rossoblù” sotto il post del difensore.

Le stagioni di Posch in rossoblù

Posch e la moglie Lena sono pronti a vivere da neo genitori sotto le Due Torri. Stefan è arrivato in rossoblù l’estate del 2022, in prestito con diritto di riscatto dall’Hoffenheim. In panchina sedeva ancora Sinisa Mihajlovic, ma è con Thiago Motta che il calciatore austriaco si consacra come pilastro della squadra: viene spostato terzino per emergenza, ma dalla fascia non si sposterà più.

Di più: Posch si scoprirà anche un inatteso goleador, mettendo a segno ben 6 gol in 30 presenze. Le sue prestazioni gli valgono il riscatto l’estate scorsa, con il difensore diventato a tutti gli effetti di proprietà rossoblù. E quest’anno spera di arrivare in Champions con il Bologna, per un momento speciale sia a livello che professionale.