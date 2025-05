Bologna e la festa per la Coppa Italia: summit decisivo per data, percorso e modalità. Le ipotesi

Bologna, 20 maggio 2025 – Le grandi manovre per le celebrazioni pubbliche del trionfo in Coppa Italia del Bologna sono cominciate. Ieri, la Lega Calcio ha stabilito il calendario dell’ultima giornata: il Bologna sarà impegnato al Dall’Ara con il Genoa sabato alle 18 e riprenderà gli allenamenti domani in vista dell’appuntamento che chiude il sipario sulla serie A e aprirà quello sulle celebrazioni.

La festa del Bologna per la Champions: per la Coppa le modalità saranno diverse

Si aggiunga che domenica sera è in programma a Casteldebole la cena di fine stagione del club, alla presenza di patron Saputo, dirigenza, staff tecnico, squadra, dipendenti e collaboratori: ergo i giorni utili per la festa saranno sabato sera, dopo la partita, o domenica pomeriggio.

Ieri in prefettura è andata in scena una riunione tra rappresentanti del Comune, del Bologna, di Prefettura, Questura e Vigili, per cercare una mediazione tra esigenze dei vari comparti, in concomitanza con un weekend ricco di appuntamenti.

Bologna e Comune hanno già comunicato anche pubblicamente l’intenzione di celebrazioni che coinvolgano la città: ergo, parata per le vie della città, partendo dallo stadio, come un anno fa in occasione della Champions, per poter coinvolgere la cittadinanza tutta.

C’è un però. La polizia e i vigili preferirebbero che la festa rimanesse confinata allo stadio, questo in virtù del fatto che sabato scenderà in città la Madonna di San Luca. Ma non è finita qui: domenica mattina, infatti, andrà in scena la StraBologna. Difficoltà organizzative quindi ce ne sono: perché se la parata della squadra andasse in scena sabato, ci sarebbe la necessità di ripulire le strade nottetempo in vista della corsa della mattina seguente, considerato che un anno fa furono circa 50mila i bolognesi che presero d’assalto Piazza Maggiore.

Allo stesso modo, però, qualora la parata fosse programmata per domenica pomeriggio, i tempi per liberare le strade dopo la StraBologna sarebbero stretti: da qui l’incontro tra il responsabile della sicurezza del club rossoblù, Roberto Tassi, con le autorità di ieri. In mattinata, nuovo summit interno a Casteldebole, e solo in giornata sarà ufficializzata la scelta: a ieri, comunque, la sensazione è che potesse essere preferita la giornata di sabato.

All’interno del vertice in Prefettura, si è discusso anche delle modalità della parata, che le forze dell’ordine dovrebbero concedere, alla fine. A un patto però: che il pullman scoperto con i rossoblù e la dirigenza a bordo non si fermi mai ed eviti di stazionare come un anno fa in Piazza Maggiore, per non creare rischi di calca e manovre pericolose del mezzo. Se le indiscrezioni saranno confermate, in mattinata, nel corso di un nuovo vertice tra Bologna, Palazzo D’Accursio, Prefettura e Questura. Da stabilire anche il percorso.

Un anno fa il pullman scoperto rossoblù partì dal Dall’Ara, percorrendo via Andrea Costa, viali fino a Porta Sant’Isaia, Piazza Malpighi, Marconi, Via dei Mille e Indipendenza fino a piazza Maggiore. I cantieri di via Indipendenza impongono variazioni, forse sulla riaperta Ugo Bassi. Entro la giornata, però, giorno e modalità della festa rossoblù diventeranno ufficiali, dopo due giorni di confronti e discussioni.