Bologna Festival "La musica che aiuta"

Accanto alla ricca programmazione di concerti classici, l’ssocazione Bologna Festival è sempre più impegnata in iniziative sociali condotte attraverso la musica. Seguitissime sono da anni le attività di formazione all’ascolto rivolte ai giovani delle scuole secondarie, sotto il titolo vincente di ’Note sul registro’, e sempre più richiesti gli spettacoli del ’Baby BoFe’ pensati per bambini nella fascia tre-undici anni (anche oggi, alle 16 e alle 18).

"In questa variegata offerta di cultura che proponiamo in risposta ai bisogni della collettività – dice Maddalena da Lisca, sovrintendente e direttore artistico – mancava però ancora una progettualità che rispondesse a specifici bisogni di fasce sociali delicate o difficili. L’occasione è venuta quando Alessandra Abbado ci ha proposto di ereditare dall’Associazione Mozart14 il progetto ’Leporello’, il laboratorio di musicoterapia attivato all’Istituto Penale Minorile del Pratello. A questa si è aggiunta l’occasione del bando europeo ’La città che risuona’ gestito dal Comune, che ci ha permesso di attivare un progetto ancora più articolato che stato chiamato ’Musica Anch’io’, che è il frutto di diverse sinergie e vede in prima linea la professionalità di Anahí Dworniczak (leader del progetto), il settore Cultura e Creatività del Comune, l’Antoniano, il Pratello e dodici operatori fra musicoterapeuti, psicologi, musicisti e danzatori".

Nel suo complesso, Musica Anch’io è dunque rivolta al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, da zero a 18 anni. Si articola in una serie di laboratori gratuiti (iscrizione sul sito del Bologna Festival), il cui scopo non è tanto educare alla musica ma con la musica. Accanto al rinnovato Leporello, quattro nuovi laboratori: ’Con Tatto’, per genitori e neonati fino agli 8 mesi; ’CenerentoQua CenerentoLa’, per familiarizzare alla musica classica i bambini entro i tre anni. ‘ClassiXBattle’, 11-18 anni, si concluderà con un concerto pubblico dei partecipanti il 28 maggio al Museo Medievale.