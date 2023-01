Bologna Fiere punta in alto "Parco Nord, ecco il piano"

Anche se il bilancio del 2022 risentirà ancora "dello stato di crisi e non sarà sicuramente il migliore della nostra storia, ma è un bilancio all’interno delle nostre previsioni prudenziali con qualche ritocco in positivo". È ottimista Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere nel fare il punto sull’anno appena concluso e guardando ai progetti in cantiere, a margine della presentazione di Art City. "Certamente abbiamo bisogno di arrivare al 2024 per rientrare nei numeri pre-pandemia – dice – Ma già il 2023 si presenta pieno di appuntamenti e c’è attenzione, euforia da parte degli operatori nei nostri confronti. Abbiamo completato l’aumento di capitale e fatto entrare nella nostra compagine il più importante gruppo internazionale Informa. Stiamo seminando tanto e puntando alla crescita sui tre filoni: internazionale, quartiere e allestimenti".

Tra le nuove opportunità quella della recente concessione a BolognaFiere per sei anni a uso gratuito da parte del Comune dell’area del Parco Nord: "La nostra idea è di dedicare quello spazio a iniziative per le famiglie, quella dimensione che noi non riusciamo a sviluppare bene all’interno dei padiglioni perché abbiamo delle rigidità – continua – mentre in spazi aperti possiamo pensare ai cavalli, altri animali, alle bici, al collezionismo, tutto quello che può rientrare in un bel appuntamento per una famiglia. Le potenzialità sono enormi".