Bologna, una finestrella rossoblù: illuminato il Cana le delle Moline, magia in via Piella

Bologna, 23 marzo 2025 – Sognando l’Europa a tinte rossoblù. Bologna e il Bologna calcio ormai sono una cosa sola. Un entusiasmo che ha fatto accendere anche il Canale delle Moline. Un luogo iconico della città, una vetrina per i turisti. Così, dalla finestrella di via Piella, dal tramonto all’alba, i colori rossoblù hanno iniziato a splendere.

Il Canale delle Moline illuminato di rossoblù per 'spingere' il Bologna verso l'Europa

E lo faranno per almeno due mesi, quel tempo utile per raggiungere la qualificazione a una competizione europea nelle nove partite mancanti della serie A. Con un occhio però alla Coppa Italia, con l’obiettivo di arrivare alla finale del 14 maggio a Roma. Quello che può fare il calcio alla gente è una cosa unica. Ma anche quello che può fare una città per il calcio lo è altrettanto. Lo testimoniano le decine e decine di vetrine rossoblù allestite tra il centro, i quartieri e la provincia.

Ogni zona è vicina alla squadra, al club, al tecnico Vincenzo Italiano. Ma a fare da spalla agli obiettivi sul campo ci sono anche le iniziative promosse da Confcommercio Ascom Bologna, in collaborazione con Radio Sata, Bologna Fc, Emila Banca e il Resto del Carlino. Una simbiosi che ha portato all’illuminazione del Canale delle Moline (grazie anche a Canali di Bologna), a testimonianza del forte legame che c’è tra il tessuto economico cittadino, le realtà del territorio e il club. I turisti scattano foto, girano con le maglie del club. Orsolini, Ndoye, Castro, Ferguson. Dopo i 5 gol rifilati alla Lazio e le quattro vittorie consecutive la Champions League è diventato un obiettivo concreto. Ma la lotta per il quarto posto è agguerrita: Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Milan inseguono per l’ultimo posto nella massima competizione europea. Quella elite del calcio che il Bologna ha già raggiunto lo scorso anno. Un bis quindi, come quello che l’intera città sta vivendo con le vetrine rossoblù.

La seconda edizione di ’Fino alla fine forza Bologna’ procede spedita. Bar, ristoranti, negozi e attività espongono foto d’epoca, sciarpe, maglie, cimeli e gagliardetti. Insomma, l’iniziativa di Ascom con il Resto del Carlino, Commercianti RossoBlu, EmilBanca, Bologna Calcio, Fiera, Bologna Welcome, Centegross, Aeroporto Marconi, èTv e Radio Sata va a gonfie vele. Ma alle vetrine si aggiungono anche palazzi e monumenti iconici che lo scorso anno sono stati illuminati di rossoblù in giro per la città. La Torre Prendiparte nel centro storico, la seconda più alta di Bologna, ne è un esempio. Ma anche la Torre di Maratona allo stadio Dall’Ara, il totem davanti all’ingresso della nostra redazione in via Mattei, la facciata di Ascom, palazzo Re Enzo e il palazzo di Emil Banca che ha già replicato quest’anno.

Una Bologna-mania vera e propria. Che ha come testimoni anche i tifosissimi Cesare Cremonini e Gianni Morandi. “Le tue ali Bologna”, citando l’inno di Lucio Dalla, Luca Carboni, Andrea Mingardi e lo stesso Morandi. Ma anche i tuoi canali. Rossoblù. Con tanto di sguardo dalla finestrella di via Piella. Quell’angolo di città che viene definita la ’piccola Venezia’. Proprio i rivali dei felsinei nel prossimo turno, tra sei giorni, nella trasferta in laguna. Per inseguire l’Europa. Sempre di più. Nel segno di una passione che non muore mai. Anzi, aumenta.