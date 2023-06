Bologna, fiori e biglietti davanti alla tabaccheria di Andrea Landuzzi

Bologna, 15 giugno 2023 – Fiori e alcuni biglietti lasciati davanti alla saracinesca chiusa della tabaccheria in via di Corticella. Qui, amici e conoscenti, hanno voluto lasciare un omaggio in ricordo di Andrea Landuzzi, proprietario dell’attività, morto la scorsa notte a soli 51 anni in un incidente in via Marco Polo.

L’uomo, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del suo scooter all’altezza della rotonda Bubani, cadendo violentemente a terra. Un impatto fortissimo che non gli ha lasciato scampo: Landuzzi è morto poco dopo l’arrivo al Pronto Soccorso, nonostante gli sforzi del personale sanitario.

La moglie, che stava percorrendo la stessa strada a bordo di un altro mezzo, davanti alla scena dell’incidente si è buttata subito a terra nel disperato tentativo di salvargli la vita.