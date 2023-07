Bologna, furto di rame: una tonnellata sotto sequestro

Bologna, 8 luglio 2023 – Mille chili di rame. E poi arnesi da lavoro. Tutto presumibilmente rubato. È stata la segnalazione di un via vai sospetto da un capanno improvvisato ai margini di un parcheggio in via Emilia Ponente ha far scattare il blitz dei poliziotti del commissariato Santa Viola che, l’altra mattina, hanno trovato il materiale stipato all’interno della struttura.

Gli attrezzi da lavoro scovati nel capanno

All’arrivo degli agenti, un uomo è stato visto allontanarsi di corsa dal parcheggio. Il rame e gli attrezzi sono stati sequestrati.