Bologna e il suo gemello digitale: una copia virtuale della città per affrontare le sfide del futuro

Bologna,15 settembre 2023 - Al via oggi il progetto ‘Gemello Digitale’ di Bologna, un modello che riproduce la città nella sua urbanistica e nelle sue infrastrutture. Di fatto, è come se si creasse un’altra Bologna su piattaforma digitale. Uno strumento innovativo che ha l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei cittadini, e di aiutare a rispondere alle grandi sfide contemporanee, ambientali, sociali ed economiche.

Grazie al Gemello Digitale sarà infatti possibile immaginare, con delle proiezioni, gli effetti di modifiche urbanistiche, infrastrutturali o ambientali, si potranno fare fare ipotesi e prevedere i cambiamenti. Ciò consentirà di migliorare le prestazioni e ridurre al minimo gli errori. “Siamo i primi in Italia a realizzare un progetto simile, è un nuovo paradigma che mette Bologna al centro di un contesto internazionale nel campo della ricerca e dell’innovazione” ha commentato il sindaco Matteo Lepore. Il programma, su cui il comune ha investito 7 milioni di euro provenienti dai fondi europei Pon Metro, è in collaborazione con la città di Barcellona, sulla scia del celebre esempio di Singapore, città in cui è già operativo un gemello digitale.

“Sono tre i campi su cui vogliamo agire: la mobilità, sfida più grande dei prossimi anni, l’edilizia e l’energia, e l’alluvione e il dissesto idrogeologico” ha spiegato il sindaco. Per quanto riguarda la mobilità, i dati inseriti nella piattaforma da un lato guideranno i cittadini ad una mobilità intelligente ( fornendo consigli su quale mezzo scegliere per ottimizzare i tempi, o quale strada percorrere ad esempio) e dall’altro aiuteranno l’amministrazione nel decidere su cosa investire, o quali infrastrutture costruire.

Grazie a dati e simulazioni sarà quindi possibile attuare scelte migliori, gestire nel modo più corretto i fondi, capire quali errori non commettere. “E’ un progetto che guarda soprattutto alle persone, in una città dove la sfera sociale è la più importante” ha dichiarato l’assessore Raffaele Laudani “la nostra scommessa è l’inclusione sociale e collettiva ”.

Tantissimi gli enti coinvolti nell’iniziativa, dal Comune di Bologna naturalmente, alla fondazione Bruno Kessler, che coordina la parte tecnica, ma anche la Cineca, la Fondazione Innovazione Urbana e l’Alma Mater. “Il tecnopolo di Bologna vanta uno dei quattro supercalcolatori del mondo, ed è quello con le prestazioni più alte” ha ricordato il presidente di Cineca Francesco Ubertini “è un grande vantaggio per l’iniziativa”.

Sono già molti i risultati ottenuti: obiettivi chiari e condivisi, l’individuazione delle risorse economiche e delle competenze necessarie al programma, e i primi prototipi di piattaforma. Nei successivi tre anni si punterà a coinvolgere aziende e cittadini per la raccolta dei dati, dimostrare le potenzialità del modello proposto, e, infine lanciare il progetto al pubblico.