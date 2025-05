Bologna-Genoa e la discesa della Madonna di San Luca: sabato a rischio ‘ingorgo’

Bologna, 19 maggio 2025 – Sarà un sabato di fuoco a Bologna, soprattutto in Saragozza. La processione per la Madonna di San Luca, con partenza fissata alle 18, coinciderà con il fischio d’inizio tra Bologna e Genoa, ultima giornata di campionato. Un pomeriggio quindi con rischio ingorgo.

La partita in programma sarà quella del saluto alla squadra di Italiano. Un momento per festeggiare la vittoria della Coppa Italia che coinvolgerà tanti spettatori allo stadio Dall’Ara. Di pari passo, al momento del fischio d’inizio, partirà la processione da Porta Saragozza. Solo che la discesa in città dell'immagine della Madonna di San Luca inizierà già prima.

Quindi nei momenti di ingresso allo stadio potrebbe esserci grossi ingorghi, anche per il settore ospiti. Una coincidenza con l'orario esatto (programmato da tempo e immutabile nel corso degli anni) in cui avviene uno degli eventi più attesi e partecipati dalla comunità cristiana bolognese, ovvero la discesa in città della Madonna di San Luca che avviene all'arco del Meloncello di via Saragozza e poi è portata in processione fino il centro della città, dopo aver percorso via Saragozza, via Farini, via d’Azeglio e via Indipendenza. Intorno alle 19, infine, l’accoglienza della Madonna di San Luca in Cattedrale e la benedizione con l’immagine venerata.

Il punto di incontro sarà l'arco del Meloncello che è praticamente attiguo allo stadio e si trova in una strada che è interessata dalle limitazioni alla viabilità in occasione delle partite. Una concomitanza che dovrà necessariamente essere gestita dal punto di vista logistico e operativo, ma che metterà i rappresentanti delle istituzioni bolognesi di fronte a un dilemma: ovvero se partecipare alla processione della Madonna di San Luca insieme al cardinale Matteo Zuppi o se festeggiare allo stadio il ritorno di un trofeo dopo 51 anni.