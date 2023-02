Bologna, giochi rotti e degrado nel parco Romainville: "Nessuno ci aiuta"

"Giochi rotti e degrado" al parco di Casalecchio

Casalecchio (Bologna), 27 febbraio 2023 – L’impalcato dell’altalena domina al centro dell’area giochi senza più le funi e i sedili sui quali i bambini si dondolavano felici. Alle spalle dell’altalena il castello sembra intatto, ma l’usura del tempo se lo sta mangiando. A pochi passi, un tavolaccio con due panchine ai lati lunghi mostra ancora sul suo piano due bottiglie d’acqua di plastica, una lattina di coca-cola e l’involucro in tetrapack di un succo di frutta con la cannuccia ancora innestata, lasciati chissà da chi e chissà da quanto tempo.

Questa situazione dell’area giochi del centro Romainville nella centralissima zona Canale di Casalecchio, a due passi dallo storico Canale di Reno e dalla Casa dei Ghiacci, la registriamo un sabato mattina alle 9 con alcuni genitori delle decine di bambini che la frequentano, soprattutto d’estate. "Una situazione – rivela Massimiliano Argento, uno dei genitori – che va avanti da mesi, da anni, da prima che scomparisse del tutto anche lo scivolo. E questo nonostante le numerose segnalazioni fatte all’amministrazione comunale. Siamo preoccupati anche per l’incolumità dei nostri bambini. Guardi queste lastre in ghiaia e cemento che coprono gli stradelli del parco giochi. Sono rotte in più punti, si sollevano facilmente e il rischio di inciampare è elevatissimo". Nel parco di Romaniville c’è la sede del centro socio culturale 2 Agosto 1980.

"Ci vogliono 11mila euro – ricorda William Santi, uno dei volontari più assidui – per rifare la pavimentazione di tutto il parco, secondo il preventivo che ci hanno fatto. Tanti. E il centro non li ha. I pochi proventi che riusciamo a tirare su vengono dalle feste da ballo che organizziamo d’estate sulla pista all’aperto". I problemi del parco Romainville non sfuggono alla Giunta comunale casalecchiese. "Per questo parco – rassicura Matteo Ruggeri, assessore all’Aggregazione sociale – come per i parchi Carrettieri, Meridiana, San Biagio e Ventura investiremo 30mila euro nella sostituzione delle strutture ludiche rimosse nel 2022. A causa dell’emergenza Covid, dell’aumento dei costi e della difficoltà nel reperimento dei materiali ci sono stati dei ritardi nel piano di consegna. In aprile interverremo al parco Romainville. Le nuove strutture saranno tutte in metallo e legno con pavimentazioni antitrauma". E Barbara Negroni, assessora all’Urbanistica e all’ambiente, aggiunge: "I parchi giochi del nostro comune sono parte strutturale delle nostre aree verdi al pari degli alberi, degli arbusti, dei prati, dei vialetti e degli arredi. Con risorse economiche e personale ci stiamo impegnando nella messa in sicurezza delle strutture e nel cambio di quelle vetuste".